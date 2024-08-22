Российские юниоры пропустят ЧМ по велоспорту на треке из‑за проблем с визами

Россияне пропустят юниорский чемпионат мира по велоспорту на треке в Китае из‑за проблем с визами, сообщил «Матч ТВ» президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.

Первенство мира стартовало 21 августа в китайском Лояне. Федерация надеялась, что успеет отправить команду на оставшиеся дни турнира, который завершится 26 августа.