Российские юниоры пропустят ЧМ по велоспорту на треке из‑за проблем с визами
Россияне пропустят юниорский чемпионат мира по велоспорту на треке в Китае из‑за проблем с визами, сообщил «Матч ТВ» президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.
Первенство мира стартовало 21 августа в китайском Лояне. Федерация надеялась, что успеет отправить команду на оставшиеся дни турнира, который завершится 26 августа.
— К сожалению, юниорский чемпионат мира мы пропускаем. Там возникла проблема с визами. Был запас времени, но случилась накладка — нам прислали просроченную лицензию организации принимающей стороны, процесс затянулся, потом в Китае был праздник. В итоге уже не успели и пропускаем этот старт, — сказал Екимов «Матч ТВ».