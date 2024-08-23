Кениец Ваньони пробежал 800-метровку со вторым лучшим результатом в истории

Кениец Эммануэл Ваньони пробежал 800-метровку со вторым лучшим результатом в истории.

Накануне на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лозанне Ваньони финишировал с результатом 1 минута 41,11 секунды.

Быстрее эту дистанцию пробегал только действующий мировой рекордсмен кениец Дэвид Рудиша (1.40,91) в 2012 году. Одинаковый с Ваньони результат (1.41,11) также показывал представитель Дании Уилсон Кипкетер в 1997-м.

800-метровка не входила в зачет «Бриллиантовой лиги» на этапе в Лозанне.

Ваньони 20 лет, он олимпийский чемпион Парижа-2024.