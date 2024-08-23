В оргкомитете Игр дружбы допустили, что соревнования могут пройти в 2026 году

Гендиректор оргкомитета Игр дружбы: «При переносе Игр на 2025 или 2026 год, как будет принято решение руководством страны, эти Игры пройдут летом»
Гендиректор Игр дружбы допустил, что турнир может быть перенесен на 2026 год.
Планировалось, что Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге, но соревнования были перенесены на 2025 год.
«С высокой степенью вероятности при переносе Игр на 2025 или 2026 год, как будет принято решение руководством страны, эти Игры пройдут летом. Мы сделали анализ международных календарей и понимаем, что в следующем году у нас есть временной слот – конец июня – начало июля. А по поводу 2026 года – ждем сейчас публикации международных календарей на этот год и тоже предложим решение. Мы ждем решения руководства страны. Готовы проводить в любое время, были готовы проводить и в 2024 году. Предложение о переносе поступило от Международной ассоциации дружбы, именно поэтому он сейчас и обсуждается», – сказал Дмитрий Путилин.
По его словам, пока сложно сказать, когда могут быть объявлены новые даты.
«Сложный вопрос. Ждем максимально быстро. Если мы говорим о следующем годе, то чем быстрее мы будем знать, тем лучше сможем подготовиться к Играм», – отметил Путилин.
Sports.ru: главные новости
Синнер уволил двух членов команды после допинг-скандала (Corriere dello Sport)
Гендиректор оргкомитета Игр дружбы: «При переносе Игр на 2025 или 2026 год, как будет принято решение руководством страны, эти Игры пройдут летом»
Глава «Урала» Иванов о словах министра спорта Свердловской области: «Под «расстрелом» он высказал озабоченность. Это такая шутка – считаю, неудачная»