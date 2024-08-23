Олимпийский чемпион призвал россиян к бойкоту Паралимпиады-2024 в Париже
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев призвал российских спортсменов к бойкоту летних Паралимпийских игр 2024 года в Париже. Его слова приводит Sport24.
По мнению бывшего атлета, россиян на турнире ждет только унижение.
«Мы самодостаточная страна. Нам не по пути с каким-то непонятными людьми, которые пытаются нас унизить. Не понимаю наших спортсменов, которые стремятся поехать туда. Зачем это надо?» — поинтересовался Васильев.
Экс-биатлонист также допустил, что судейство на турнире будет нечестным.
«России не дадут ничего выиграть», — подчеркнул Васильев.
Паралимпиада пройдет с 28 августа по 8 сентября в Париже. В соревнованиях в нейтральном статусе будут участвовать 90 атлетов из России.