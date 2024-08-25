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В России прокомментировали лишение каноиста Петрова золота чемпионата мира

Глава Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов прокомментировал лишение каноиста Захара Петрова золотой медали чемпионата мира в Самарканде на дистанции 500 метров. Его слова приводит «Матч ТВ».

В России прокомментировали лишение каноиста Петрова золота чемпионата мира
© globallookpress.com

Архипов заявил, что несмотря на удовлетворенный протест России жюри приняло решение аннулировать результаты Петрова.

«К сожалению, решение принято, так что это действительно так», — посчитал он.

Петрова лишили золотой медали чемпионата мира в Самарканде на дистанции 500 метров 25 августа. В итоговом протоколе он отмечен как нефинишировавший. Ранее ему вернули медаль после протеста российской стороны.

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В первый раз Петрова лишили медали, так как на финише он перевернулся. При этом российский каноист первым пересек финишную черту.

Летние виды спорта
Евгений Архипов
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