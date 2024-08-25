Костомаров заявил, что будет смотреть Паралимпиаду

Олимпийский чемпион по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров постарается посмотреть некоторые соревнования на Паралимпийских играх в Париже. Об этом он заявил журналистам.

"Они все прошли через преодоление, - сказал Костомаров. - Могу им только пожелать, конечно же, доказывать, показывать свою силу, терпение и побеждать, побеждать и еще раз побеждать. Они и так все красавцы. Насколько это будет возможно, насколько это будет транслироваться, конечно, наверное, что-то посмотрю".

Церемония открытия Паралимпиады пройдет 28 августа.