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Министерство спорта РФ признало самбо олимпийским видом спорта

Министерство спорта Российской Федерации признало самбо олимпийским видом спорта. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярёв.

Министерство спорта РФ признало самбо олимпийским видом спорта
© РИА Новости

«Мы начинаем новую главу в истории нашего национального вида спорта — самбо. Мной подписан приказ о развитии самбо в России. Впервые мы приравняли статус самбо к олимпийским видам спорта, хотя по решению Международного олимпийского комитета (МОК) самбо получило статус олимпийского вида в 2021 году. Отныне самбо получает дополнительные возможности по развитию и поддержке», — написал Дегтярёв в социальных сетях.

Напомним, Всероссийская федерация самбо была создана в 1990 году. В её состав входят 88 региональных отделений, всего в занятия самбо в России вовлечено около 1 млн человек.

Летние виды спорта
Михаил Дегтярев
Минспорт России