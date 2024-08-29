Российский пловец Пульвер завоевал серебряную медаль на Паралимпиаде‑2024

Российский пловец Кирилл Пульвер завоевал серебряную медаль в финальном заплыве на дистанции 200 метров вольным стилем в классе S5 на Паралимпиаде‑2024 в Париже.

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Россиянин преодолел дистанцию за 2 минуты 27,32 секунды. Победу одержал итальянец Франческо Боччардо (2.25,99), тройку лучших замкнул украинец Александр Комаров (2.30,13).

Ранее россиянка Диана Кольцова стала четвертой в финальном заплыве на 100 м на спине (S2), а Дмитрий Григорьев занял шестое место в заплыве на 50 м вольным стилем (S10).

В прямом эфире выступление российских спортсменов на Паралимпиаде можно будет посмотреть на каналах семейства «Матч!», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.