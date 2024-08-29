На церемонии открытия Паралимпиады-2024 не раскрылся флаг Международного паралимпийского комитета (IPC).

© Газета.Ru

Известно, что это произошло потому, что он был обмотан тросом. Флаг остался висеть нераскрытым, а церемония продолжилась.

Ранее во время открытия Олимпийских игр организаторы вывесили флаг Международного олимпийского комитета (МОК) вверх ногами.

На Паралимпиаду заявки подали 48 легкоатлетов, 35 пловцов, два представителя тхэквондо, два триатлониста и пять спортсменов по настольному теннису. 14 августа директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс сообщил, что одобрено 90 заявок. Позже стало известно, что правительство Франции отказало в выдаче виз двум спортсменам из России.

6 марта Международный паралимпийский комитет опубликовал критерии, согласно которым российским паралимпийцам на Играх будет разрешено выступать только в нейтральном статусе. Российские спортсмены не смогут участвовать в церемониях открытия и закрытия, их медали не будут учитываться в зачете.