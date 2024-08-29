Путин поздравил россиян, победивших на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ

Владимир Путин поздравил победителей ЧМ по гребле на байдарках и каноэ.

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Турнир прошел в Узбекистане. Россияне выступили на нем в нейтральном статусе.

Захар Петров и Иван Дмитриев взяли золото в каноэ-двойках на 1000 м, Алексей Коровашков и Екатерина Шляпникова – в каноэ-двойках на 500 м, Светлана Черниговская и Анастасия Долгова – в байдарках-двойках на 200 м.

Также российская команда в составе Петрова, Шляпниковой, Софии Штыль и Ивана Штыля победила в каноэ-четверках на 500 м.