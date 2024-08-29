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Путин поздравил россиян, победивших на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ. Спортсмены выступали в нейтральном статусе

Владимир Путин поздравил победителей ЧМ по гребле на байдарках и каноэ.

Путин поздравил россиян, победивших на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ
© Sports.ru

Турнир прошел в Узбекистане. Россияне выступили на нем в нейтральном статусе.

Захар Петров и Иван Дмитриев взяли золото в каноэ-двойках на 1000 м, Алексей Коровашков и Екатерина Шляпникова – в каноэ-двойках на 500 м, Светлана Черниговская и Анастасия Долгова – в байдарках-двойках на 200 м.

Также российская команда в составе Петрова, Шляпниковой, Софии Штыль и Ивана Штыля победила в каноэ-четверках на 500 м.

«Уважаемые Захар Андреевич, Иван Алексеевич, Алексей Игоревич, Иван Александрович, Екатерина Ивановна, Светлана Геннадьевна, Анастасия Сергеевна и София Александровна! Рад поздравить вас с отличным выступлением на чемпионате мира и завоеванием золотых медалей по гребле на байдарках и каноэ в неолимпийских дисциплинах. А Захара Петрова и Екатерину Шляпникову – с двумя наградами высшей пробы. Такой большой, заслуженный успех – убедительное свидетельство вашего мастерства и командной сплоченности. И конечно, это весомый вклад в приумножение замечательных традиций нашей национальной школы гребли на байдарках и каноэ. Желаю вам новых спортивных достижений и всего самого доброго», – говорится в поздравлении за подписью президента России на сайте Кремля.
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