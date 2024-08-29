Пятеро российских пловцов вышли в финалы Паралимпиады-2024 в Париже (Франция). По итогам утренней сессии до решающего заплыва добрались Владимир Даниленко (100 м, на спине), Диана Кольцова (100 м, на спине), Валерия Шабалина (100 м, баттерфляй), и Дмитрий Григорьев (50 м, вольный стиль) и Кирилл Пульвер (200 м, вольный стиль).

Паралимпиада-2024.

Расписание финалов с участием россиян в плавании:

19:00. Владимир Даниленко (100 м, на спине) — третье время в отборе.

19:10. Диана Кольцова (100 м, на спине) — четвёртое время в отбое.

19:42. Валерия Шабалина (100 м, баттерфляй) — четвёртое время в отборе.

20:41. Дмитрий Григорьев (50 м, вольный стиль) — пятое время в отборе.

21:38. Кирилл Пульвер (200 м, вольный стиль) — второе время в отборе.

Елизавета Сидоренко (50 м, вольный стиль), Александра Зяблицева (100 м, баттерфляй) и Ирина Девятова (200 м, вольный стиль) не смогли выйти в финал.