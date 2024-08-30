Стрелок Дикеч решил запатентовать позу, которая сделала его известным на ОИ

Турецкий стрелок, серебряный призёр Олимпиады в Париже Юсуф Дикеч подал заявление в Турецкое ведомство по патентам и товарным знакам, чтобы зарегистрировать патент на свою позу при стрельбе, которая принесла ему популярность в социальных сетях. Об этом сообщает TGRT Haber.

«Заявление человека, который, по нашему мнению, был недобросовестным, побудило нас принять меры. Мы очень рады выступать посредниками в рассмотрении заявки на товарный знак Юсуфа Дикеча, который не только принёс Турции серебряную медаль, но и внёс значительный вклад в продвижение нашей страны», — приводит слова генерального директора компании Markiz Patent Орхана Эримана TGRT Haber.

Отмечается, что две недели назад в ведомство по патентам и товарным знакам уже была подана заявка от имени Дикеча, но тогда 51‑летний спортсмен заявил, что он не является заявителем.