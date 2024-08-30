Российский паралимпиец объяснил, почему заплакал в микст-зоне

Российский бегун Федор Рудаков, который принимал участие на дистанции 5000 м на Паралимпиаде-2024 в классе Т11 (нарушения зрения) рассказал, почему заплакал, проходя микст-зону. Слова спортсмена приводит «Матч ТВ».

© Газета.Ru

«Лидера не удержал. Упал на дистанции, споткнувшись о бровку», — рассказал Рудаков.

30-летний россиянин сошел с дистанции за три круга до финиша. Проходя через микст-зону Рудаков был в слезах и хромал на одну ногу.

Выиграл на данной дистанции бразилец Жулио Сезар Агрипино дос Сантос.

На Паралимпиаду заявки подали 48 легкоатлетов, 35 пловцов, два представителя тхэквондо, два триатлониста и пять спортсменов по настольному теннису. 14 августа директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс сообщил, что одобрено 90 заявок. Однако позднее правительство Франции отказало в выдаче виз двум спортсменам из России, которые планировали принять участие в летних Паралимпийских играх.

6 марта Международный паралимпийский комитет опубликовал критерии, согласно которым российским паралимпийцам на Играх будет разрешено выступать только в нейтральном статусе. Российские спортсмены не смогут участвовать в церемониях открытия и закрытия, их медали не будут учитываться в зачете.