Умер советский олимпийский чемпион по плаванию

Олимпийский чемпион по плаванию Робертас Жулпа умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщает LRT.

Советский спортсмен скончался 30 августа в Литве. Причина смерти не уточняется. Федерация плавания Литвы выразила соболезнования родственникам.

Жулпа на Олимпиаде-1980 в Москве завоевал золото на дистанции 200 метров брассом. Также в активе пловца серебро чемпионата мира, три золота и бронза чемпионатов Европы и победа на Универсиаде. В 1988 году он эмигрировал в Италию, где работал тренером.