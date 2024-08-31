Ищиулова завоевала серебро Паралимпиады

Россиянка Виктория Ищиулова завоевала серебряную медаль Паралимпийских игр в плавании на дистанции 100 м на спине. Соревнования проходят в Париже.

Россиянка показала результат 1 минута 14,97 секунды. Первое место заняла британка Элис Тай (1.09,06), третьей стала немка Мира Маак (1.18,36). Соревнования проходили в категории S8 - для пловцов с низкой степенью нарушения координации, умеренно нарушенными движениями в ногах, использованием только одной руки.

Ищиуловой 19 лет, она является чемпионкой Паралимпиады в Токио на дистанции 50 метров вольным стилем. На тех же Играх спортсменка завоевала еще две серебряные награды. Также в ее активе две бронзовые медали чемпионата мира.

Паралимпийские игры в Париже завершатся 8 сентября. Российским паралимпийцам разрешено соревноваться только в нейтральном статусе, медали спортсменов не будут учитываться в общем зачете. На Паралимпиаде выступают 88 российских спортсменов.