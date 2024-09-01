Ищиулова стала серебряным призером Паралимпиады‑2024

Россиянка Виктория Ищиулова завоевала серебро на дистанции 200 метров комплексным плаванием на летних Паралимпийских играх в Париже.

Ищиулова, выступающая в классе SM8, в финале показала результат 2 минуты 40,65 секунды. Российская пловчиха уступила 0,28 секунды британке Брок Уистон. Третье место заняла еще одна представительница Великобритании Элис Тай (+0,92).

Ищиулова стала трехкратным призером Паралимпиады‑2024, ранее на Играх в Париже спортсменка выиграла серебро и бронзу.

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