Россиянка Вертинская завоевала бронзу Паралимпиады в толкании ядра

Россиянка Ирина Вертинская завоевала бронзовую медаль Паралимпийских игр в толкании ядра. Соревнования проходят в Париже.

Вертинская показала результат 12,86 метра. Первое место заняла китаянка Ли Инли (13,45), второй стала ее соотечественница Ми На (13,19). Соревнования проходили в категории F37 - для спортсменов с умеренно нарушенной координацией.

Вертинской 39 лет, на Паралимпиаде в Токио она остановилась в шаге от медали, заняв четвертое место. Кроме того, в активе спортсменки одна серебряная и две бронзовые награды чемпионатов мира.

Паралимпийские игры в Париже завершатся 8 сентября. Российским паралимпийцам разрешено соревноваться только в нейтральном статусе, медали спортсменов не будут учитываться в общем зачете. На Паралимпиаде выступают 88 российских спортсменов.