Россиянин завоевал бронзу Паралимпиады в прыжках в высоту

Россиянин Георгий Маргиев завоевал бронзовую медаль на летних Паралимпийских играх 2024 года в Париже в прыжках в высоту.

© РИА Новости / Доминик Бутен

Он выступал в классе T47 среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Спортсмен показал результат 2 метра.

Обладателем золотой медали стал американец Родерик Таусенд (2,12 метра). Второе место занял представитель Индии Кумар Нишад (2,04 метра).

1 сентября пловчиха из России Дарья Лукьяненко завоевала бронзовую медаль парижской Паралимпиады в комплексном плавании на 200 метров в категории S11.

Россиянка проплыла дистанцию с результатом 1:16.64 секунды, что является новым рекордом Европы.

На Паралимпиаду заявки подали 48 легкоатлетов, 35 пловцов, два представителя тхэквондо, два триатлониста и пять спортсменов по настольному теннису. 14 августа директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс сообщил, что одобрено 90 заявок. Однако позднее правительство Франции отказало в выдаче виз двум спортсменам из России, которые планировали принять участие в летних Паралимпийских играх.

6 марта Международный паралимпийский комитет опубликовал критерии, согласно которым российским паралимпийцам на Играх будет разрешено выступать только в нейтральном статусе. Российские спортсмены не смогут участвовать в церемониях открытия и закрытия, их медали не будут учитываться в зачете.

Ранее россиянин Алексей Чуркин выиграл золото в метании клаба на Паралимпиаде-2024.