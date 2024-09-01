На Паралимпийских играх в Париже вспыхнул новый скандал

Соревнования по триатлону на Паралимпийских играх были отложены в воскресенье утром, за четыре часа до начала. Организаторы сочли, что плохое качество воды в реке Сена опасно для спортсменов, пишет The Guardian.

Газета отмечает, что перенос оказался неожиданным для болельщиков: в 7:30 утра, «озадаченные фанаты пересекали мост Александра III, не подозревая, что мероприятие было отложено».

«Последние тесты показывают ухудшение качества воды в реке после дождя в течение последних двух дней», — говорится в заявлении World Triathlon.

Отмечается, что приоритетом является здоровье спортсменов, и «при таких условиях соревнования по паратриатлону не могут состояться в воскресенье».

Россиянка Лукьяненко стала бронзовым призером Паралимпиады

Состязания начнутся в понедельник, если тесты воды будут соответствовать «установленным пороговым значениям World Triathlon».

В пятницу и субботу на Париж обрушились сильные ливни.

На Олимпиаде в Париже атлеты уже критиковали организаторов из за плохого качества воды в Сене. Триатлонисты жаловались на симптомы кишечной палочки и других болезней. При этом мэр Парижа демонстративно искупалась в реке дважды — перед началом Олимпиады и Паралимпийских игр.