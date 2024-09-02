Руководство Международного олимпийского комитета (МОК) грубо попирает олимпийские идеалы. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин монгольской газете «Оноодор».

Российский лидер подчеркнул, что нынешние руководители МОК действуют по указке США. Вместо того, чтобы защищать олимпийские идеалы, они их попирают.

«Вместо борьбы за права спортсменов <…> они заняты сохранением собственного <…> благополучия», — сказал глава государства.

Президент обратил внимание, что Россия выступает за соблюдение политического нейтралитета спорта и намерена продолжить идти по пути демократизации спортивного движения и снятия надуманных ограничений.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. Некоторые федерации предлагали россиянам подписать декларации о нейтральности для участия в турнирах. До этого отказавшийся от Олимпиады российский дзюдоист сменил спортивное гражданство.