Лукьяненко с рекордом Европы выиграла бронзу на Паралимпиаде‑2024

Пловчиха Лукьяненко с рекордом Европы выиграла бронзу на дистанции 100 м на спине на Паралимпиаде‑2024
Российская пловчиха Дарья Лукьяненко завоевала бронзовую медаль на дистанции 100 метров на спине на Паралимпийских играх 2024 года в Париже.
Лукьяненко, выступающая в классе S11, в финале показала результат 1 минута 16,64 секунды и установила рекорд Европы. Золото и серебро выиграли китаянки Цай Ливэнь (1.14,02) и Ли Гуйчжи (1.16,17). Еще одна представительница России Анастасия Шевченко (1.19,95) заняла седьмое место.
Ранее 22‑летняя Лукьяненко на Паралимпиаде‑2024 стала третьей на дистанции 400 метров вольным стилем.
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