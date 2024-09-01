Лукьяненко с рекордом Европы выиграла бронзу на Паралимпиаде‑2024

Российская пловчиха Дарья Лукьяненко завоевала бронзовую медаль на дистанции 100 метров на спине на Паралимпийских играх 2024 года в Париже.

Лукьяненко, выступающая в классе S11, в финале показала результат 1 минута 16,64 секунды и установила рекорд Европы. Золото и серебро выиграли китаянки Цай Ливэнь (1.14,02) и Ли Гуйчжи (1.16,17). Еще одна представительница России Анастасия Шевченко (1.19,95) заняла седьмое место.

Ранее 22‑летняя Лукьяненко на Паралимпиаде‑2024 стала третьей на дистанции 400 метров вольным стилем.

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