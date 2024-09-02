Итальянского гребца лишили медали Паралимпиады из-за телефона в лодке

Итальянского гребца Джакомо Перини лишили бронзовой медали Паралимпийских игр из-за найденного в его лодке мобильного телефона. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гребли Италии.

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По регламенту соревнований, гребцам запрещено иметь в лодке средства связи. По окончании соревнований в сумке спортсмена был обнаружен смартфон, который итальянец забыл выложить. Федерация гребли Италии подала апелляцию на лишение медали, которая была отклонена. Отмечается, что федерация готовится обжаловать решение в Международной федерации гребного спорта.

После аннулирования результата Перини бронзовая медаль досталась австрийцу Эрику Хорри.