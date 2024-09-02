Черняев выиграл золото Паралимпиады в Париже

Он стал победителем в заплыве на 100 метров брассом.

Спортсмен показал результат 1 минута 32,2 секунды. На втором месте расположился представитель Греции Антониос Цапатакис, третьим пришёл итальянец Мануэль Бортуццо. Пловцы выступали в классе SB4, в котором соревнуются спортсмены с различными нарушениями физического здоровья.

Паралимпиада в Париже завершится 8 сентября. Российским спортсменам разрешено соревноваться только в нейтральном статусе. Завоёванные ими награды не учитываются в общем зачёте. В Играх принимают участие 88 паралимпийцев из России.