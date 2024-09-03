$90.00-1.1999.26-1.50
Войти в почту

Костин и Кулятин завоевали золото и бронзу на Паралимпиаде на дистанции 1500 м

Российский легкоатлет Александр Костин завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) на дистанции 1500 м в классе T13 с результатом 3.44,43, установив паралимпийский рекорд. Также российский атлет Антон Кулятин на этой же дистанции стал бронзовым призёром (3.44,94). Серебряную медаль завоевал Руай Джебабли из Туниса (3.44,67).

Россиянин взял еще одно золото на Паралимпиаде
© globallookpress.com

Ранее Александр Костин и Антон Кулятин стали золотым и бронзовым призёрами Паралимпиады на дистанции 5000 м в категории Т13.

Паралимпиада в Париже стартовала 28 августа. Соревнования продлятся до 8 сентября, в них принимают участие 85 российских спортсменов. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. Разыгрывается 549 комплектов медалей.