Паралимпиада-2024 в Париже — результаты соревнований, медали, итоги 5-го дня
2 сентября прошёл пятый соревновательный день Паралимпийских игр – 2024 в Париже (Франция). «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с наиболее интересными медальными результатами дня на Паралимпиаде-2024.
Мужчины, 50 м, вольный стиль, класс S9
- Варлаам Симоне (Италия)
- Тарасов Денис (Россия)
- Сольберг Фредрик (Норвегия)
Женщины, 50 м, на спине, класс S3
- Чаллис Элли (Великобритания)
- Зоя Щурова (Россия)
- Фернандеш Марта (Испания)
Мужчины, 50 м, вольный стиль, класс S13
- Игорь Бокий (Беларусь)
- Илья Яременко (Украина)
- Алексей Вирченко (Украина)
Мужчины, 100 м, брасом, класс SB4
- Дмитрий Черняев (Россия)
- Антониос Цапатакис (Греция)
- Мануэль Бортуццо (Италия)
Бег, 100 м, класс T35
- Игорь Цветов (Украина)
- Артем Калашян (Россия)
- Дмитрий Сафронов (Россия)
Мужчины, прыжки в длину, класс T36
- Евгений Торсунов (Россия)
- Алмейда Рамос (Бразилия)
- Алексей Литвиненко (Украина)
Мужчины, 200 м, вольным стилем, класс S2
- Габриэл Араужо (Бразилия)
- Владимир Даниленко (Россия)
- Альберто Абарса (Чили)
Со всеми результатами второго соревновательного дня вы можете ознакомиться на официальном сайте Паралимпиады.