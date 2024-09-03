«Выбили меня, как конкурента». Чеботарев — о проколе колеса на Паралимпиаде-2024

Российский паратриатлонист чемпион мира Виктор Чеботарёв прокомментировал восьмое место на Паралимпийских играх — 2024 в Париже. Во время соревнований у него случился прокол колеса на велосипеде.

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«Никто этого не предвидел. Это гонка, серьёзные соревнования, к этому надо быть готовым. Это конкуренция, просто выбили меня соперники, как серьёзного конкурента. Я не знаю подробностей конкретных», — сказал Чеботарёв в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее во время мужского забега на 1500 метров в классе Т11 гид польского спортсмена наткнулся на российского бегуна Фёдора Рудакова. Россиянин упал и не смог продолжить соревнования.

Паралимпийские игры — 2024 стартовали 28 августа и завершатся 8 сентября. Всего в столицу Франции приехали 85 представителей России, они выступают под нейтральным флагом. Всего в Паралимпиаде-2024 соревнуются около 4400 спортсменов из 182 стран, которые разыграют 549 комплектов медалей.