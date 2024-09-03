«Как будто во сне». Костин — о победе на дистанции 1500 м на Паралимпиаде-2024

Российский легкоатлет Александр Костин рассказал, что не может осознать победу в финале на дистанции 1500 м в классе Т13 на Паралимпийских играх — 2024 в Париже.

— Что чувствует паралимпийский чемпион?

— Для начала хочу передать привет своему сыну Никите. Папа тебя любит и скоро приедет! Не верится, что я смог это сделать, как будто во сне.

— Вы уже привыкли к такой атмосфере на «Стад де Франс»?

— Нет, к такому тяжело привыкнуть. Не верится, что эти 60 или 80 тыс. зрителей находятся здесь, кажется, что люди на картинке, просто нарисованные, — приводит слова Костина «Матч ТВ».

Паралимпиада в Париже стартовала 28 августа. Соревнования продлятся до 8 сентября, в них принимают участие 85 российских спортсменов. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. Разыгрывается 549 комплектов медалей.