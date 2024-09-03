Россиянка Лукьяненко с мировым рекордом выиграла золото в плавании на Паралимпиаде‑2024

Россиянка Дарья Лукьяненко завоевала золотую медаль на дистанции 200 метров комплексным плаванием на Паралимпийских играх 2024 года в Париже.

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В финальном заплыве Лукьяненко, выступающая в классе SM11, преодолела дистанцию за 2 минуты 37,77 секунды и обновила мировой рекорд. Ранее россиянка уже была рекордсменкой мира на данной дистанции.

Второй финишировала китаянка Ма Цзя (+0,93 секунды), третьей — её соотечественница Ливэнь Цай (+4,06).

Для 22‑летней Лукьяненко эта медаль стала третьей на Играх в столице Франции. Ранее она выигрывала бронзовые медали в заплывах на 400 метров вольным стилем и 100 метров брассом.

Паралимпийские игры в столице Франции завершатся 8 сентября.

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