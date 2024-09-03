Россиянка Сланова завоевала бронзовую медаль в беге на 400 метров на Паралимпиаде‑2024
Российская легкоатлетка Виктория Сланова завоевала бронзовую медаль в финальном забеге на дистанции 400 метров в классе T37 на Паралимпиаде‑2024 в Париже.
27‑летняя спортсменка показала время 1 минута 3,61 секунды, установив личный рекорд. Победу с паралимпийским рекордом одержала украинка Наталья Кобзарь (1.00,92), серебро досталось китаянке Фэньфэн Цзян (1.01,88).
Паралимпийские игры в столице Франции завершатся 8 сентября.