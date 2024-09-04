Рекордсменка Паралимпиады Лукьяненко рассказала, как взяла "золото"

Пловчиха Дарья Лукьяненко, установившая мировой рекорд на дистанции 200 м комплексным плаванием на Паралимпиаде в Париже, выложилась на дистанции сверх своих сил. Об этом она рассказала ТАСС.

Лукьяненко выступает в категории SM11. Россиянка преодолела дистанцию за 2 минуты 37,77 секунды. Предыдущий мировой рекорд (2 минуты 38,47 секунды) также принадлежал Лукьяненко и был установлен в апреле 2024 года. Второе место заняла китаянка Ма Цзя (2.38,70), бронзовым призером стала ее соотечественница Цай Ливэнь (2.41,83).

"Я не думала о рекорде, скорее мне хотелось улучшить свой прошлый лучший результат, - сказала Лукьяненко. - Я понимала, если получится, если все сложится, то это как раз-таки и будет новый мировой рекорд. К сожалению, я не могу оценить ситуацию со стороны, но мы прекрасно понимали, что представительницы Китая просто так эту медаль не отдадут. Значит, нужно работать не то что изо всех сил, а сверх своих сил".

Лукьяненко отметила, что на Играх ее удивило количество зрителей: "Особых ожиданий от Паралимпиады у меня не было, потому что все мысли были о дистанциях и о том, что нужно показать хороший результат, выступить достойно. Но что меня удивило, да и не только меня, так это количество болельщиков на трибунах. С таким мы еще не встречались", - отметила спортсменка.

"Конечно, хотелось бы и на остальных дистанциях взять медаль, но мы никогда не загадываем о таких вещах. Просто надеемся", - заключила паралимпийская чемпионка.

Паралимпийские игры в Париже завершатся 8 сентября. Российским паралимпийцам разрешено соревноваться только в нейтральном статусе, медали спортсменов не учитываются в общем зачете. На Паралимпиаде выступают 88 российских спортсменов. В честь победы россиян на Играх на церемонии награждения звучит гимн Международного паралимпийского комитета.