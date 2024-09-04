Российские велогонщики не выступят на чемпионате Европы в Бельгии

Российские велогонщики не смогут выступить на шоссейном чемпионате Европы даже в нейтральном статусе, заявил «Матч ТВ» президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.

Соревнования стартуют в Бельгии с 11 сентября.

Европейский союз велосипедистов (UEC) не выделил квот россиянам и белорусам даже в нейтральном статусе.