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Российские велогонщики не выступят на чемпионате Европы в Бельгии

Российские велогонщики не смогут выступить на шоссейном чемпионате Европы даже в нейтральном статусе, заявил «Матч ТВ» президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.

Российские велогонщики не выступят на чемпионате Европы в Бельгии
© globallookpress.com

Соревнования стартуют в Бельгии с 11 сентября.

Европейский союз велосипедистов (UEC) не выделил квот россиянам и белорусам даже в нейтральном статусе.

— Ситуация такая, что Международный союз велосипедистов допускает наших гонщиков в нейтральном статусе, а UEC пока нет. Ранее и на трековые соревнования под эгидой UEC нам не удавалось попасть. А вот на чемпионат мира квоты есть, и есть спортсмены, выразившие желание поехать, — сказал Екимов «Матч ТВ».
Летние виды спорта
Вячеслав Екимов
ЕС