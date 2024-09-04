Российские велогонщики не выступят на чемпионате Европы в Бельгии
Российские велогонщики не смогут выступить на шоссейном чемпионате Европы даже в нейтральном статусе, заявил «Матч ТВ» президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.
Соревнования стартуют в Бельгии с 11 сентября.
Европейский союз велосипедистов (UEC) не выделил квот россиянам и белорусам даже в нейтральном статусе.
— Ситуация такая, что Международный союз велосипедистов допускает наших гонщиков в нейтральном статусе, а UEC пока нет. Ранее и на трековые соревнования под эгидой UEC нам не удавалось попасть. А вот на чемпионат мира квоты есть, и есть спортсмены, выразившие желание поехать, — сказал Екимов «Матч ТВ».