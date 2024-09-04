Шабалина выиграла вторую золотую медаль Паралимпиады-2024

Российская пловчиха Валерия Шабалина завоевала вторую золотую медаль на Паралимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) на дистанции 200 м комплексом. Она выступает в классе S14, в который входят люди с нарушением интеллекта.

Валерия преодолела дистанцию за 2.05,10. Шабалина стала пятикратной паралимпийской чемпионкой, а также завоевала третью медаль на Играх в Париже после золота на 200м вольным стилем и бронзы на 100 м баттерфляем.

Паралимпийские игры — 2024 стартовали 28 августа и завершатся 8 сентября. Всего в столицу Франции приехали 85 представителей России, они выступают под нейтральным флагом. Валерия Шабалина принесла сборной России третье золото на Паралимпиаде-2024.