Свиридов с мировым рекордом завоевал золото Паралимпиады‑2024

Российский легкоатлет Владимир Свиридов с мировым рекордом завоевал золото в толкании ядра на Паралимпиаде‑2024 в Париже.

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Свиридов, выступающий в классе F36, победил с результатом 17,18 метра. Ранее мировой рекорд принадлежал представителю Туниса Яссину Геничи (16,86), он был установлен в июле 2023 года.

Свиридов — паралимпийский чемпион Токио‑2020 и бронзовый призёр летних Паралимпийских игр‑2012, трехкратный чемпион мира и чемпион Европы.

Серебряную награду завоевал еще один россиянин Алан Кокойты (16,27), бронзу выиграл представитель Казахстана Дастан Мукашбеков (16,00).

Паралимпийские игры в столице Франции завершатся 8 сентября.

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