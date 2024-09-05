Скончалась участница ОИ-2024, которую поджег бойфренд

Участница Олимпийских игр 2024 года в Париже легкоатлетка Ребекка Чептегеи из Уганды скончалась в возрасте 33 лет, сообщает пресс‑служба Федерации легкой атлетики Уганды.

Ранее Чептегеи была госпитализирована с ожогами 75% тела. Сообщалось, что бойфренд спортсменки Даниэль Ндиема во время ссоры облил бензином девушку и поджог. Ндиема также получил ожоги и проходит лечение в той же больнице.

— С большой печалью вынуждены сообщить о кончине нашей спортсменки Ребекки Чептегеи сегодня рано утром, которая стала жертвой домашнего насилия. Осуждаем подобные действия и призываем к справедливости. Пусть ее душа покоится с миром, — говорится в сообщении федерации.

Чептегеи на Олимпиаде‑2024 заняла 44‑е место в марафоне.