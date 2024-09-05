53-летняя спортсменка РФ вышла в финал Паралимпиады-2024 по настольному теннису

53-летняя российская спортсменка Елена Прокофьева вышла в финал Паралимпиады-2024 в Париже (Франция) по настольному теннису.

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В матче 1/2 финала соревнований Прокофьева оказалась сильнее соперницы из Японии Канами Фурукавы. Счёт в матче — 3:2 (5:11, 11:9, 10:12, 11:7, 11:6). В матче за золото Паралимпийских игр россиянка сразится также с японкой Нацуки Вадой. Встреча начнётся сегодня, в 18:00.

Елена Прокофьева является чемпионкой Паралимпиады-2020 в Токио (Япония) и чемпионкой мира 2018 года в одиночном разряде. На её счету золото ЧМ-2017 в командных соревнованиях.

Паралимпийские игры в Париже завершатся 5 сентября. В активе российских спортсменов уже 13 золотых, 17 серебряных и 18 бронзовых наград.