Россиянка Прокофьева завоевала серебряную медаль на Паралимпиаде

Россиянка Елена Прокофьева проиграла японке Натсуки Ваде в финальном матче соревнований по настольному теннису на Паралимпийских играх в Париже.

Встреча завершилась со счетом 8:11, 11:8, 11:4, 11:4 в пользу японки. Соревнования проходили в категории WS11 - среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями.

Прокофьевой 53 года. Она является победительницей Паралимпийских игр в Токио.

Паралимпиада в Париже завершится 8 сентября. Российским паралимпийцам разрешено соревноваться только в нейтральном статусе, медали спортсменов не учитываются в общем зачете. На Паралимпиаде выступают 88 российских спортсменов. На счету россиян теперь 13 золотых, 18 серебряных и 18 бронзовых наград.