Пловчиха Ищиулова выиграла четвертую медаль на Паралимпиаде в Париже

Россиянка Виктория Ищиулова завоевала бронзовую медаль Паралимпийских игр в плавании на дистанции 50 м вольным стилем среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования проходят в Париже.

Победительницей стала британка Элис Тай. Серебряным призером стала бразильянка Сесилия Жеронимо де Араухо.

Ищиуловой 19 лет, она является чемпионкой Паралимпиады в Токио на дистанции 50 м вольным стилем. На тех же Играх спортсменка завоевала еще две серебряные награды. На нынешней Паралимпиаде спортсменка ранее выиграла два серебра и бронзу. Также в ее активе две бронзовые медали чемпионата мира.

Паралимпиада в Париже завершится 8 сентября. Российским паралимпийцам разрешено соревноваться только в нейтральном статусе, медали спортсменов не учитываются в общем зачете. На Паралимпиаде выступают 88 российских спортсменов. На счету россиян теперь 15 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых наград.