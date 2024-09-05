Ищиулова заявила, что недовольна своей бронзовой медалью Паралимпиады в Париже

Россиянка Виктория Ищиулова заявила, что недовольна своим выступлением в заплыве на дистанции 50 метров вольным стилем на Паралимпиаде‑2024 в Париже.

Спортсменка, выступающая в классе S8, с результатом 30,79 секунды финишировала третьей. Победу одержала британка Элис Тай (29,91), второй финишировала бразильянка Сесилия Джеронимо де Араухо (30,31).

— Я недовольна собой — ни временем, ни итоговым местом. Проплыви я как в Токио, то могла бы быть первой.

— Что не так?

— Думаю, проигрыш на 200 м комплексом меня морально подкосил.

— Еще что‑то будет по дистанциям?

— 100 м баттерфляем.

— Все случившееся придает вам мотивации?

— Да.

— Ждем вас на Паралимпиаде‑2028 в Лос‑Анджелесе?

— Конечно, — сказала Ищиулова «Матч ТВ».

Ищиулова стала четырехкратным призером Паралимпиады‑2024. Ранее она выиграла серебряные награды в заплывах на 100 м на спине и 200 м комплексом, а также показала третий результат в заплыве на 100 м брассом.

Паралимпийские игры в столице Франции завершатся 8 сентября.

В прямом эфире выступление российских спортсменов на Паралимпиаде смотрите на каналах семейства «Матч!», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.