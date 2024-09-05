Ищиулова заявила, что недовольна своей бронзовой медалью Паралимпиады в Париже
Россиянка Виктория Ищиулова заявила, что недовольна своим выступлением в заплыве на дистанции 50 метров вольным стилем на Паралимпиаде‑2024 в Париже.
Спортсменка, выступающая в классе S8, с результатом 30,79 секунды финишировала третьей. Победу одержала британка Элис Тай (29,91), второй финишировала бразильянка Сесилия Джеронимо де Араухо (30,31).
— Я недовольна собой — ни временем, ни итоговым местом. Проплыви я как в Токио, то могла бы быть первой.
— Что не так?
— Думаю, проигрыш на 200 м комплексом меня морально подкосил.
— Еще что‑то будет по дистанциям?
— 100 м баттерфляем.
— Все случившееся придает вам мотивации?
— Да.
— Ждем вас на Паралимпиаде‑2028 в Лос‑Анджелесе?
— Конечно, — сказала Ищиулова «Матч ТВ».
Ищиулова стала четырехкратным призером Паралимпиады‑2024. Ранее она выиграла серебряные награды в заплывах на 100 м на спине и 200 м комплексом, а также показала третий результат в заплыве на 100 м брассом.
Паралимпийские игры в столице Франции завершатся 8 сентября.
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Ищиулова заявила, что недовольна своей бронзовой медалью Паралимпиады в Париже
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