Россиянка Кривенок завоевала бронзу Паралимпиады‑2024 в толкании ядра

Россиянка Светлана Кривенок завоевала бронзовую медаль в толкании ядра на Паралимпийских играх 2024 года в Париже.

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Кривенок, выступающая в классе F33, заняла третье место с результатом 7,74 метра. Золотую медаль с паралимпийским рекордом выиграла китаянка У Цин (7,98 метра), серебро у мексиканки Гильды Гваделупы Коты Веры (7,89).

Еще один россиянин Таймураз Хабалов стал пятым в мужских соревнованиях по толканию ядра в классе F35, его результат в лучшей попытке 15,19 метра. Победителем стал представитель Узбекистана Хусниддин Норбеков, установивший паралимпийский рекорд (16,82). Паралимпийские игры в столице Франции завершатся 8 сентября.

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