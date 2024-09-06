Российские спортсмены не выступят на чемпионате по велогонкам

Российские велогонщики не выступят на чемпионате Европы по гонкам на шоссе, который пройдет с 11 по 15 сентября в бельгийском Лимбурге. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной по велошоссе Иракли Абрамян.

"Наши спортсмены не выступят на чемпионате Европы в Бельгии, - рассказал Абрамян. - Было принято решение не ехать туда. К тому же Европейский союз велосипедистов не выделил россиянам квоты, хотя у нас была возможность сделать запрос о предоставлении возможности выступить на этом турнире".

С 21 по 29 сентября в швейцарском Цюрихе пройдет чемпионат мира по велогонкам на шоссе, для участия в котором заявлены два российских спортсмена - Александр Власов и Тамара Дронова.

В мае 2023 года Международный союз велосипедистов разрешил участие российских и белорусских спортсменов в мероприятиях международного календаря, включая Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов без наличия каких-либо ассоциаций с Российской Федерацией или Белоруссией, их национальной федерацией или национальным олимпийским комитетом.