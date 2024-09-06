Российские гимнастические федерации объединят в октябре

Конференция, на которой состоится объединение всероссийских гимнастических федераций в одну организацию, состоится в Москве в октябре. Об этом ТАСС рассказал источник.

В середине августа президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов сообщил, что предложил объединить федерации страны по гимнастическим видам в одну. Глава организации обратился с этой инициативой к федерациям художественной гимнастики, прыжков на батуте, аэробики и акробатики.

"Решение об объединении всероссийских гимнастических федераций в одну будет утверждено на объединительной конференции, которая должна пройти в Москве в октябре в срок, согласованный с Минспортом. Будут избраны президент организации, президиум", - сказал источник.

Международная федерация гимнастики объединяет в себе шесть видов спорта: спортивную и художественную гимнастику, спортивную аэробику, спортивную акробатику, прыжки на батуте и паркур. В России на данный момент федерации по гимнастическим видам спорта автономны и не связаны между собой.