Депутат Госдумы, экс-чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Николай Валуев назвал условия выступления российских спортсменов на Паралимпиаде в Париже оскорбительными. Об этом сообщает РИА Новости.

Паралимпийские игры будут продолжаться до 8 сентября. Международный паралимпийский комитет допустил до соревнования 88 россиян — они выступают в нейтральном статусе.

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На полях Восточного экономического форума (ВЭФ) Валуев заявил, что внутренне «абсолютно точно» поддерживает российских спортсменов. Он отметил, что было бы диким, если бы паралимпийцев поместили в такие же условия, как олимпийцев из России.

«Хотя не сбрасываем со счетов, что гимна и флага все равно нет, а также пришлось получать нейтральный статус. Все это очень оскорбительно», — добавил бывший боксер.

Напомним, что сейчас в активе российский паралимпийцев 15 золотых, 18 серебряных и 20 бронзовых медалей. В общем зачете под нейтральным флагом они располагаются на девятом месте. В четверг, 5 сентября, им удалось забрать пять медалей — два золота в плавании, серебро в настольном теннисе, по одной бронзе в плавании и толкании ядра.