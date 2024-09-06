Паралимпиада-2024, эксклюзив, чемпион из России Александр Яремчук – отстранение, рождение сына, победа в Париже

Александр Яремчук – про победу в Париже, сына, которого ещё не видел, мечте и главном человеке в жизни.

Россиянин Александр Яремчук на Паралимпиаде в Париже одержал красивейшую победу в забеге на 1500 м, мощнейшим ускорением опередив на финише главного соперника из Австралии. Для него это уже вторая золотая медаль Паралимпийских игр – в Токио Александр выиграл ту же дистанцию. В интервью «Чемпионату» он рассказал, что останавливаться не намерен – ведь у него родился третий сын, которого спортсмен пока ещё не видел, а медалей с Паралимпиад только две.

«Повторить победу – это классно по-своему. Ведь все хотят тебя скинуть с этой вершины»

— Российские паралимпийцы долго были закрыты. Но в Париж ты прилетел в ранге чемпиона мира – 2024. Насколько был уверен в своих силах?

— 100-процентной уверенности быть просто не может. Тем более у нас очень серьёзная конкуренция, ребята сильные. Но я знал, что за медаль буду бороться точно.

— Такое количество болельщиков на трибунах после Токио необычно было видеть?

— Да это просто невероятно! Я в такой обстановке никогда не выступал. На наших соревнованиях нет ажиотажа – я говорю даже не про Россию, где на соревнования паралимпийцев только родственники приходят, а вообще про весь мир. В основном пустые трибуны. А тут нас вывели на дорожку, и огромный стадион загудел. Это было очень классно, прямо кайфанул от такого. Я каждый день езжу на стадион, чтобы ещё раз окунуться в эту атмосферу и наших поддержать.

— До старта наверняка прокручивал в голове, как и что делать. Насколько эти представления с реальностью совпали?

— Прокручивал я одно, но за несколько дней до старта приболел, самочувствие было не лучшим. Так что планировал во время забега сидеть в общей группе и не дёргаться, только на последнем круге выдавать всё. Однако австралиец Майкл Роджер всегда лидирует в забегах и задаёт быстрый темп. Если на чемпионате мира я был готов хорошо и не отпустил его ни на шаг, а за 300 м до финиша убежал, то сейчас между нами образовалась значительная «дырка».

— Мне, конечно, легко говорить, но такое отставание добавило драмы и красоты в твою победу.

— Соглашусь. Когда пересматривал забег, было и волнительно, и красиво. Даже мне со стороны.

— Когда было такое отставание, не приходила мысль – хоть бы вторым остаться?

— Честно говоря, вообще мыслей не было. Я просто сжал зубы и пытался оторваться от той группы, с которой боролся за второе место. Но метров за 150 до финиша заметил, что австралийца «вставило», у него силы закончились, скорость упала. Ну а когда его обогнал, то понял – никто у меня это золото не заберёт.

— Победа в Токио и победа в Париже. Их можно сравнить?

— Да каждая мне дорога. В Токио была моя первая паралимпийская победа. Очень долгожданная. Это была моя главная цель, к которой я очень долго шёл и забрался на эту вершину. В Париже я защищал свой титул, доказывал, что не просто так в течение целого паралимпийского цикла оставался одним из лучших в мире. Повторить победу – это классно по-своему. Ведь все хотят тебя скинуть с этой вершины, ты раздражитель абсолютно для всех.

«У меня третий сын родился, а я его ещё даже не видел»

— Эмоции улеглись уже?

— Даже небольшое опустошение пошло.

— Домой, наверное, просто хочется?

— Не передать словами как! Я больше месяца не был дома, да и вообще за всё лето только две недели в общей сложности дома побывал. У меня третий сын родился 14 августа, а я его даже не видел ещё.

— Ну ты счастливый папа. Как пацанов твоих зовут?

— Ермил, Арсений и младшего назвали Гордеем.

— Не самые распространённые имена, Ермил так вообще редкое. В российских лыжных гонках выступает Ермил Вокуев. Не в его честь назвали старшего?

— Нет, не в его честь, но имя сыну дали благодаря ему. Были с женой на соревнованиях в моей родной Малиновке, там как раз комментатор объявлял Ермила, когда он стартовал. Настолько имя понравилось, что мы решили – если будет сын, назовём Ермилом. А тогда у нас детей не было ещё.

— А с Вокуевым не знаком?

— Нет, как-то не довелось познакомиться.

— Насколько твоя лыжная карьера, хоть и не особо долгая, помогла в лёгкой атлетике?

— Лыжные гонки – важнейшая тренировочная база. По сути, после перехода в лёгкую атлетику мне оставалось только технику схватить, избавиться от «пятки», чем все лыжники страдают. Я ведь большой мышечной массой никогда не отличался, брал именно функционалкой.

— Кто был твоим первым тренером в лыжах?

— Александр Борисович Пеньевской, благодаря которому и появилась Малиновка. Правда, та Малиновка, на трассах которой я тренировался, почти ничего общего с нынешней не имеет. Роллерки не было, освещёнки не было, трассы катали бураном, они были узкими. Но рельеф был прекрасным. Именно там я и начал, скажем так, физкультурой занимался.

— Зимой следующего года тебе исполнится 30 лет. Нет желания закончить?

— Так ведь сыновей у меня теперь трое, а медалей только две (смеётся). Буду продолжать. На момент Паралимпиады-2028 в Лос-Анджелесе мне будет только 33. Братьям Рыбаковым почти по 40, они до сих пор на чемпионатах России шумят. Вообще, если добавят в нашей категории дистанций, то можно и два цикла продержаться. Главное, чтобы здоровье не подвело.

«За Лёху Червоткина уже много лет болею!»

— Сейчас за лыжами и биатлоном следишь?

— Биатлон после отстранения наших от международных стартов мне не так интересен, а вот в лыжных гонках уровень более высокий, конкуренция отличная, да и ближе мне этот вид спорта.

— В лыжах конкуренция есть, а выигрывает только Большунов.

— Да он просто супермен! Выходит на гонки и выигрывает в любом состоянии. Великолепная тренировочная база и сильнейшая психология, Большунов – очень думающий спортсмен.

— За кого в лыжах болеешь?

— За Лёху Червоткина уже много лет болею! И мне хочется, чтобы он выигрывал. Мы с ним одного года. Как-то давно он приезжал в Малиновку, дёрнул там всех на гонках с огромным преимуществом, и мне так понравилось, как он бежал, что я с тех пор за него болею.

— А с кем-то из нынешнего состава сборной России знаком?

— С Саней Терентьевым. Он же с Нарьян-Мара, постоянно тренировался в Архангельской области. Так что мы знакомы.

— На лыжи сам когда в последний раз вставал?

— В январе. Один раз в зимний сезон стараюсь это делать, покататься для души. Я благодарен тем временам, когда моя спортивная карьера была в лыжах. Но теперь в моей жизни в плане спорта только бег.

«Я и в Токио, и в Париже пел гимн России на пьедестале»

— Ты регулярно участвуешь в соревнованиях среди спортсменов без ограничений по здоровью. Чувствуешь себя там своим?

— Сейчас – да. А когда только начинал бегать со здоровыми ребятами, они меня не особо воспринимали. Но вот когда начал их обыгрывать, с их стороны уважение началось. Я-то всегда их уважал. Так что сейчас комфортно себя ощущаю. Мне это необходимо, чтобы прогрессировать, постоянно быть в контактной борьбе. На паралимпийских соревнованиях в России у меня от ближайшего соперника минутный отрыв – так расти не будешь. Если целенаправленно готовиться к пятёрке на чемпионате России – железно можно бороться за медали.

— Следил за Олимпиадой?

— Конечно. Я её почти всю посмотрел. Лёгкую атлетику – точно всю.

— Кто-то смог тебя впечатлить?

— Американец Коул Хокер, который выиграл «полторашку». Это было очень красиво. Для меня это было самое яркое впечатление от Игр.

— Перед Олимпиадой было много споров, стоит ли нашим спортсменам там участвовать. Были даже такие высказывания, как «команда бомжей», «предатели». Не было обидно за спортсменов?

— Было, да. Многие, лёжа на диванах, не понимают, что спортсмены часть своей жизни отдают, чтобы просто поехать на Олимпиаду, не говоря о том, чтобы медаль завоевать.

— Но перед Паралимпиадой риторика резко поменялась.

— Мне кажется, перед Олимпиадой какая-то установка была, чтобы определённый информационный фон создать. А перед Паралимпиадой изначально всё было спокойно.

— Ты стал двукратным паралимпийским чемпионом без флага и гимна. Уже привык к тому, что не слышишь гимн, не поднимается флаг после побед?

— Моя заветная мечта – выиграть Паралимпиаду под флагом своей страны, услышать гимн своей страны. На Паралимпиаде в Сочи я почувствовал, каково это, выступать за свою страну. К сожалению, тогда в топ-3 забежать не удалось. Последний раз я выступал под российским флагом и слушал наш гимн на чемпионате Европы — 2021. Это непередаваемые ощущения, это такая мотивация! Но что мы сейчас можем сделать? Вот именно мы, спортсмены? Наша работа – тренироваться и выступать. Не мы эти правила устанавливали. Но я и в Токио, и в Париже про себя пел гимн России на пьедестале.

«Люблю свою жизнь такой, какая она есть»

— У тебя в Париже не было проблем с тем, что ты из России?

— Вообще нет. Возможно, это связано с тем, что у меня и соперников нет из тех стран, которые относятся к нам откровенно негативно. Я со всеми ребятами из других стран общаюсь совершенно нормально.

— После победы Евгения Торсунова в прыжках в длину соперник с Украины заявил, что «проиграл недоразумению».

— Это было некрасиво, неспортивно и бесчеловечно.

— После Токио наших паралимпийцев государство не обидело призовыми. После Париже ждёшь то же самое?

— Да я вообще не жду. Если наградят – будет здорово, это и меня простимулирует, и семье поможет. Но в Париж я ехал не за призовыми, а за медалью. Если думать о деньгах, никаких медалей не будет.

— Если была бы возможность вернуться назад, до того момента, как было принято решение попробовать вытянуть руку на аппарате Илизарова, ты бы что-то поменял?

— Я бы ничего менять не стал, потому что люблю свою жизнь такой, какая она есть. Да и жена мне сказала, что если бы у меня было две руки, то она бы на меня даже не взглянула! (Смеётся.)

— У тебя в спорте или в жизни были, а может, и сейчас есть, кумиры или ориентиры?

— Мой кумир – моя жена. Я не представляю, как она одна справляется с тремя детьми и собакой, а ещё находит время, чтобы меня поддерживать.