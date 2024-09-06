Россиянин Ревенко стал паралимпийским чемпионом в метании копья

Российский легкоатлет Иван Ревенко завоевал золотую медаль Паралимпиады в метании копья. Соревнования проходят в Париже.

В лучшей из шести попыток Ревенко показал результат 30,77 м, установив личный рекорд. Серебряным призером стал мексиканец Эдгар Фуэнтес (30,53 м), третье место занял представитель Греции Эммануил Стефанудакис (30,13).

Соревнования проходили в категории F54. Спортсмены метали копье сидя.

Ревенко 38 лет, он является бронзовым призером чемпионата Европы 2021 года.

Паралимпиада в Париже завершится 8 сентября. Российским паралимпийцам разрешено соревноваться только в нейтральном статусе, медали спортсменов не учитываются в общем зачете. На Паралимпиаде выступают 88 российских спортсменов. На счету россиян теперь 16 золотых, 18 серебряных и 20 бронзовых наград.