«Будьте благодарными за жизнь». Елена Кравцов перенесла операцию на мозге, вернулась и выиграла золото в Париже

Елена Кравцов родилась в Казахстане, некоторое время жила в России, а сейчас успешно представляет сборную Германии на международной арене. На Паралимпиаде в Токио она завоевала золотую медаль на своей коронной дистанции 100 м брассом, а через несколько недель у спортсменки выявили опухоль мозга, оценив шансы на продолжение жизни в 10%.

© Матч ТВ

Она пережила операцию, прошла курс химиотерапии, а уже спустя пять месяцев после окончания курса «химии» выиграла золото чемпионата мира-2023.

После этого началась целенаправленная подготовка к Парижу. И за два дня до конца плавательного турнира Паралимпиады Елена выиграла золото, да еще с рекордом мира! Это было ее целью все три года, пока она боролась с болезнью.

— Мы очень поздно прилетели в Париж, были на сборах в высокогорье пять недель. Прилетели 1 сентября. Но держать фокус действительно было тяжеловато. Но когда знаешь, как ребята плывут, как мотивируют себя, это вдохновляет. К тому же у меня была цель, а это всегда помогает, — сказала Кравцов «Матч ТВ».

— Ваша история вдохновляет. Какое послание хотите передать людям?

— После диагноза, долгой терапии, наверное никто не думал и не ожидал, что можно будет выигрывать и бить рекорды. Но для меня было важно не сдаваться, пытаться вернуться в спорт и бороться за высокий результат. Я просто хочу сказать, что в жизни все может случиться — болезнь, все что угодно. Нужно быть счастливыми и благодарными за жизнь, постараться настраивать себя на позитив.

— В каком возрасте переехали в Германию?

— Мне было одиннадцать.

— Адаптироваться было непросто?

— Было очень тяжело, но главным фактором было то, что я жила в интернате, попала в немецкую среду, и все далось гораздо легче, чем могло бы. Даже не могу представить себя уже в каком-то другом месте. Но родители живут в Казахстане.

— Они сегодня были на трибунах?

— Тут только брат и семья мужа.

— Вы начали плавать в Казахстане?

— Нет, только в Германии. В 12 лет!

— Это ведь поздно!

— Да, это очень поздно.

— Вы почувствовали, что это ваше навсегда?

— Вода — это вообще не мой элемент. Но у нас тогда были непростые времена, и я понимала, что спорт может помочь мне реализовать себя в жизни. Я почти слепая девушка, наверное мало кто верил в мои силы. Спорт помог мне доказать, что возможно все.