Лукьяненко с мировым рекордом выиграла золото Паралимпиады

Россиянка Дарья Лукьяненко завоевала золотую медаль в плавании на 100 метров вольным стилем (класс S11) на Паралимпийских играх 2024 года в Париже.

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Лукьяненко в финале преодолела дистанцию за 1 минуту 4,88 секунды и обновила мировой и паралимпийский рекорды. Второй стала представительница Нидерландов Лизетт Брюинсма (1.05,95). Ранее мировой и паралимпийский рекорды принадлежали ей. Третье место заняла китаянка Чжан Сяотун (1.06,84).

Лукьяненко завоевала свою пятую медаль Игр в Париже. Ранее в столице Франции она выиграла два золота и две бронзы.

Паралимпийские игры в столице Франции завершатся 8 сентября.

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