Пловчиха Шабалина завоевала серебряную медаль Паралимпиады

Российская пловчиха Валерия Шабалина завоевала серебряную медаль на Паралимпийских играх — 2024 в Париже (Франция) на дистанции 100 м спиной. Она выступает в классе S14, в который входят люди с нарушением интеллекта.

Валерия преодолела дистанцию за 1.06,68. Победительницей соревнований стала британка Поппи Маскилл с результатом 1.05,74. Бронзу взяла ещё одна представительница Великобритании Оливия Ньюман-Барониус (1.08,74).

Паралимпийские игры — 2024 стартовали 28 августа и завершатся 8 сентября. Всего в столицу Франции приехали 85 представителей России, они выступают под нейтральным флагом. Валерия Шабалина завоевала 55-ю медаль для России на Паралимпиаде.