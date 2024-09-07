Россиянка Алиева завоевала бронзу Паралимпиады‑2024 в настольном теннисе

Россиянка Маляк Алиева стала бронзовым призером Паралимпийских игр в Париже в индивидуальных соревнованиях по настольному теннису.

Алиева (категория WS6) в полуфинальном матче уступила Наджле Аль‑Дайени из Ирака со счетом 1–3 (11:8, 10:12, 8:11, 9:11).

Проигравшие в полуфиналах получают бронзовые награды. В матче за золото Аль‑Дайени сыграет с украинкой Мариной Литовченко.

Паралимпиада в столице Франции завершится 8 сентября.

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