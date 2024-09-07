Якушев завоевал золото в прыжках в длину на Паралимпиаде в Париже

Российский легкоатлет Матвей Якушев выиграл золотую медаль Паралимпийских игр 2024 года в Париже.

Якушев стал первым в прыжках в длину в классе Т20, показав результат 7,51 метра.

Серебро завоевал малайзиец Абдул Латиф Ромли (7,45), бронза у колумбийца Джона Себастьяна Обандо Асприллы (7,38).

Для российских спортсменов эта золотая медаль стала 20‑й на Играх в Париже.

Паралимпийские игры в столице Франции завершатся 8 сентября.

В прямом эфире выступления российских спортсменов на Паралимпиаде смотрите на каналах группы «Матч», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.