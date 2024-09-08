Летние Паралимпийские игры в Париже объявили закрытыми. Церемония закрытия Паралимпиады проходит в Париже на стадионе "Стад де Франс".

Перед участниками и зрителями церемонии выступят 24 французских артиста с музыкальными номерами в жанре электронной музыки.

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков 6 сентября сообщил ТАСС, что российских и белорусских спортсменов, участвовавших на Паралимпиаде в Париже, пригласили на церемонию закрытия. Рожков рассказал, что спортсмены не будут принимать участия в параде, а займут зрительские места, позднее глава ПКР заявил ТАСС, что на церемонии будут присутствовать более 60 спортсменов из России. Представители России и Белоруссии не принимали участия в церемонии открытия Игр.

На Паралимпиаде российские атлеты выиграли 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали. На Играх выступили 88 россиян, им было разрешено соревноваться только в нейтральном статусе, а медали спортсменов не учитывались в общем зачете. В честь победы российских спортсменов звучал гимн Международного паралимпийского комитета.

Победителем Паралимпиады в шестой раз подряд стала сборная Китая. Спортсмены из этой страны завоевали 94 золотые, 76 серебряных и 50 бронзовых наград. Второе место заняла команда Великобритании (49-44-31), третьими стали паралимпийцы США (36-42-27). Следующие Паралимпийские игры пройдут в Лос-Анджелесе с 15 по 27 августа 2028 года.